Cela a été acté au dernier conseil communal : 300 000 euros sont prévus pour acheter des "packs biométriques" afin de récolter les empreintes digitales des citoyens carolos directement dans les administrations communales. Les index de chaque main sont concernés. Ces nouvelles cartes d’identité commenceront à être distribuées "dès début février" pour les cartes adultes, puis les enfants suivront. "Les tarifs ne changeront pas et la validité sera toujours de dix ans", rassure la Ville de Charleroi, qui s’est inscrite comme commune pilote, au même titre qu’Ath, Tournai et Bruxelles par exemple, pour cette récolte d’empreintes digitales à grande échelle.

Mais ce qui a de quoi inquiéter, ce ne sont pas les tarifs, la durée de validité, ni même le fait que "les cartes valides n’ont pas besoin d’être changées pour ajouter des empreintes, le processus se fera quand une nouvelle carte doit être délivrée". C’est la sécurité de ces données, hautement personnelles puisqu’une empreinte digitale est unique, qui est remise en cause.

À la Ville de Charleroi, on explique que cette récolte d’empreintes vise à "lutter contre la fraude à l’identité". C’est la Chambre qui avait approuvé cette nouvelle loi fin 2018 majorité contre opposition avec abstention du CDH. La récolte d’empreintes deviendra également obligatoire en 2021 pour tous les États membres de l’Union européenne.

Sauf que, dans les milieux des spécialistes, on fait depuis lors des bonds d’indignation. Et il semble y avoir de quoi. Déjà, les autorités de protection des données belges (APD) et européennes (CEPD) avaient remis un avis négatif sur le projet, qui a tout de même été approuvé. Ensuite, le centre de recherche Crids, de l’UNamur, rappelle que cette loi fédérale est "une aberration au niveau de la cybersécurité".

Franck Dumortier, chercheur et professeur d’université, précise que ces données - stockées sur chaque carte d’identité et temporairement centralisées sur des serveurs connectés à Internet -, "ce sont en fait des empreintes brutes, pas un template (une image chiffrée, NdlR) . Il y a donc des risques d’abus, de la police par exemple, qui pourrait utiliser la carte d’identité pour comparer des empreintes sans l’autorisation de la personne suspecte. On remarque une uniformisation des bases de données biométriques, ce qui semble indiquer qu’on est plus sur du ‘flicage’ qui criminalise l’ensemble des citoyens plutôt que sur une mesure anti-fraude. Vu la technique utilisée, la finalité de cette loi n’est probablement pas celle qui est avancée par le législateur, surtout quand on voit en parallèle l’évolution des lois de la police, ça n’a rien de rassurant…"

la Ligue des droits humains et son équivalent flamand ont d’ailleurs introduit un recours en annulation à la Cour constitutionnelle contre la loi. "Ce recours est toujours pendant", précise Manuel Lambert, juriste. "La Cour pourrait donc annuler cette disposition, ou renvoyer devant une juridiction européenne. Mais le recours est un processus qui prend du temps."

L’achat de Charleroi, si la loi tombe, serait-il donc de l’argent public jeté par les fenêtres ? On a posé la question à l’administration. "Puisque la récolte d’empreintes est déjà nécessaire pour les titres de transport, il était prévu de toute façon d’équiper les maisons communales. On aurait probablement étalé le marché dans le temps si cette loi n’était pas passée, mais ça n’aurait rien changé." Petit soulagement local, donc, en attendant les développements futurs au niveau fédéral et européen sur la question. Et, d’ici là, les citoyens carolos devront bien se faire relever les empreintes dans les maisons communales.