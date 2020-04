Le nombre de cas de coronavirus a été annoncé par la Province. Selon les chiffres en date du 31 mars, on constate que le coronavirus s’est peu propagé dans la Botte du Hainaut. Pour rappel, ces chiffres ne sont pas représentatifs de l’évolution réelle de l’épidémie. Seules les personnes hospitalisées ou le personnel soignant sont testés. Les cas moins graves ne sont pas testés et ne se retrouvent pas dans ces chiffres. Dans la Botte du Hainaut, seulement deux communes ont plus de 5 cas détectés : Chimay (10) et Momignies (6). Beaumont et Froidchapelle en ont moins de 5, et Sivry-Rance ne dénombre aucun cas détecté.