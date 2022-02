Au 2 février 2022, Charleroi comptait 3 043 commerces en activité ainsi que 1 219 cellules commerciales vides. Une proportion de quasiment 30 % des cellules disponibles qui sont vides, c’est énorme. La moyenne wallonne était sous les 20 % fin d’année dernière.

Ces données, trouvées sur le site flambant neuf charleroicommerce.be mis en ligne par le Bureau du Commerce, ne disent pourtant pas toute l’histoire. De fait, selon Jean-Luc Calonger de l’AMCV (désignée par marché public pour gérer le bureau né en été), il y a des espaces historiquement commerciaux qui ne renaîtront jamais. Avec les "nouveaux" développements immobiliers tels que Rive Gauche ou Bellefleur, pour ne citer qu’eux, des cellules commerciales se sont retrouvées vides. Et le resteront probablement. "Ce n’est pas le cas partout", remarque-t-il tout de même. "Par exemple à Ransart on observe qu’il y a une vraie dynamique commerciale, avec la population locale qui dépense son argent dans les magasins, c’est très positif." Mais autre exemple à l’opposé, les Quatre Bras de Gilly, eux, sont quasiment désertés. Il y a des "noyaux commerciaux" qui se sont développés à proximité de ce carrefour emblématique, mais le carrefour en lui-même fait pâle figure aujourd’hui.

L’autre aspect de ces statistiques, c’est que sont reprises des cellules qui sont parfois vides depuis des décennies. Et qui ne pourraient même pas, sans démolition-reconstruction ou de très lourds travaux, accueillir un jour un commerce à nouveau.

Une cellule vide peut faire un très bon logement, s’il y a investissements en travaux de la part du propriétaire. "Aujourd’hui la Ville de Charleroi rechigne à autoriser la transformation de cellules commerciales en logements, parce qu’à certains endroits c’est effectivement plus indiqué d’y laisser la possibilité d’un commerce. Mais 217 commerces ont déjà été transformés en résidentiel ces derniers temps", nous dit-on encore. "C’est une difficulté légale, aussi : une fois un commerce transformé en logement, il ne peut jamais redevenir un commerce." Et c’est justement un des chantiers du Bureau du Commerce : trouver où la mécanique commerciale peut être relancée, et où cette idée peut être abandonnée.