La période de fin d’année est généralement synonyme d’achat de cadeaux de Noel et de Nouvel An pour beaucoup de monde. Mais cette année est particulière à cause de la crise sanitaire. Les commerces dits non-essentiels ont dû fermer leurs portes, suite aux décisions prises par le Gouvernement fédéral. Vendredi, le comité de concertation annoncera entre autres si les commerces non-essentiels pourront rouvrir une deuxième fois ou non.

Pour l’instant les directeurs des deux centres commerciaux de Charleroi, à savoir Ville 2 et Rive Gauche sont dans le flou total (...)