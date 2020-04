Avec le confinement, les bénéficiaires sont privés d’une importante source de bien-être et de liberté.

La vie dans "la ferme Paco’m les autres" tourne au ralenti tout comme dans bon nombre de secteurs. En effet, les activités de la ferme équestre sont en suspens. En tant qu’espace d’hippothérapie, la ferme ne peut plus accueillir les bénéficiaires provenant de centres pour personnes handicapées mentales ou physiques.

Cet arrêt non prévu a eu pour conséquence de bouleverser tout l’agenda des prochains événements. L’ensemble des stages et des cours ont été déprogrammés, entraînant des soucis financiers à court et moyen terme. "Même si tout est annulé, nous n’avons plus de rentrées mais il faut continuer à nourrir les chevaux et s’occuper d’eux. Cela à un coût qui commence à nous peser" , explique Alexandra Daeleman, responsable de l’ASBL.