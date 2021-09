L’Aquascope de Virelles, son étang et sa roselière sont en train de subir, depuis quelques jours, un lourd chantier de lifting. "On avait créé des îlots pour la reproduction des oiseaux, et ça a super bien marché, même pour les cigognes", note Vincent Scaillet, le directeur. "Et il y a la roselière, dont une partie qu’on ne touche jamais, qui aide à fournir un milieu idéal pour les espèces qui vivent ici."