Igretec veille à faire appliquer de nouvelles mesures dans tous ses chantiers.

On l’entend dire et répéter : il y aura un avant et un après covid. Les chantiers ne dérogent pas à la règle.

L’intercommunale Igretec a en tout cas imposé la mise en œuvre de mesures de prévention renforcées pour les exécutions qu’elle gère. Leur redémarrage est soumis à une règle absolue : la sécurité des travailleurs. « L’entrée en confinement avait entrainé la suspension de 95% de nos chantiers dans les bâtiments et sur l’espace public », indique la responsable communication d’Igretec Marie Minet. Seuls ceux en finalisation, comme des travaux de voirie où il ne restait qu’à poser le revêtement, ont pu s’achever aux échéances prévues. Tous les autres ont été stoppés.

« A ce stade, la moitié sont déjà repartis, on en sera à 80% la semaine prochaine et à 100% la suivante, après le 18 mai. » Ces délais permettent aux entreprises d’adapter leurs procédures et plans de sécurité/santé : obligation d’équiper le personnel de masques en cas de contacts rapprochés, respect des distanciations physiques, fourniture de produits d’hygiène, désinfection de l’outillage, interdiction de réunions physiques dans les locaux de chantier, etc.

Dans ce cadre, Igretec a systématisé les analyses de risques. « Au cas par cas, nous nous sommes assurés de la mise en place de conditions saines et sécurisantes pour les travailleurs. »

Plusieurs chantiers ont déjà obtenu un accord de reprise : construction de la tour FGTB au Left Side Business Park dans l’intra-ring carolo, rénovation du bâtiment Telecom I sur le site de l’aéropôle, rénovation de l’école des Cayats à Châtelet, création d’une bretelle d’accès au parc d’activité économique Airport II face à l’ancien terminal de BSCA et d’une desserte à l’écopole de Farciennes, terrassement pour l’aménagement du zoning Surchiste à Fontaine l’Evêque, remodeling de voiries à Courcelles, Gerpinnes, Ham-sur-Heure et Fleurus, mise en service d’équipements d’épuration des eaux à Thuillies…