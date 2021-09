Cette dame était en position de faiblesse au niveau social et de santé. Cela pose question en termes de méthode. Non seulement, vous donnez des leçons sans arrêt aux autres partis, mais vous ne montez dans aucun gouvernement. Quand vous avez une camarade, une de vos proches qui est dans les ennuis au niveau social et santé, vous ne l’aidez pas non plus. Alors comment pouvez-vous encore dire que vous allez aider les gens ? Votre slogan "les gens d’abord, pas le profit" devient ici "le profit du parti d’abord, les camarades en difficulté après".

Belle solidarité !" Il n’en fallait pas plus pour enflammer le débat. Pauline Boninsegna a répliqué que son parti n’aidait pas les personnes en leur octroyant des mandats pour qu’ils en retirent profit. Elle a déploré que le président de séance ait permis à son prédécesseur de déborder très largement de son temps de parole. La tension entre PS et PTB éclate régulièrement au conseil communal. Magnette est sorti plusieurs fois de ses gonds. Toute occasion de régler ses comptes semble être saisie par les membres des deux partis.