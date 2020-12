Même si la semaine est cruciale pour les commerçants ouverts actuellement, le comité des commerçants de Ville 2 a pris le temps de mettre sur pied une action caritative en faveur des enfants défavorisés de la région.

Avec Alain Gysens, président de l'association des commerçants du centre commercial et Marie Falisse, responsable du marketing et de l'événementiel de Ville 2 à la manœuvre, il n'aura pas fallu longtemps avant de trouver preneurs pour les 1.300 sachets de bonbons. "Nous avions passé commande de friandises pour les distribuer comme nous le faisons chaque année pour nos clients. Mais cette année est particulière pour tous et nous avons tenu à mener une action pour la Saint-Nicolas. Nous avons distribué une partie aux enfants des visiteurs du centre commercial et une partie a été confiée à l'asbl Formidable pour les enfants défavorisés de la région," explique le duo.

Faysal Abarkan, l'un des responsables de l'asbl carolo, n'en croyait pas ses oreilles quand il a été contacté. Chaque année, l'asbl Formidable organise une après-midi festive à la Cité Parc de Marcinelle. Cette année, covid oblige, rien n'a pu être mis sur pied pour accueillir le saint patron des écoliers. "Ce don est une grande chance pour nous. Nous avons déjà contacté d'autres associations car nous devons aussi être solidaire entre nous. Le geste de l'association des commerçants est très apprécié en ces temps difficile. Les bonbons seront en priorité pour les enfants dans des centres mais nous pensons aussi aux sans abri", conclut le responsable de l'asbl.