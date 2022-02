Depuis 2013, une cellule de contrôle Urbanisme/Logement est active à Charleroi, elle planifie et opère des visites d’inspection. Objectif : vérifier la conformité des logements à la réglementation communale en matière de sécurité, de salubrité, d’habitabilité, d’équipement, d’accessibilité, de respect des permis octroyés. Concrètement, des techniciens de l’Urbanisme et du Logement interviennent aux côtés de policiers et de préventionnistes du service incendie, après en avoir averti les propriétaires et locataires.