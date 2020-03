La matinée était fébrile dans les couloirs de la Haute Ecole Condorcet, ce vendredi. Suite aux annonces, tard dans la soirée de jeudi, d'annulation des cours au niveau fédéral, professeurs et étudiants se demandaient à quelle sauce ils allaient être mangés.

Début d'après-midi, un courrier interne de la direction a annoncé les premières mesures qui étaient prises pour la Haute Ecole.

Dès le lundi 16 mars, et jusqu'à nouvel ordre (Pâques, probablement), les cours sont annulés dans les locaux des différentes implantations provinciales. Cependant, le contact avec les étudiants sera maintenu, via des dispositifs d'enseignement à distance et d'outils numériques. Les mesures précises d'organisation doivent encore être communiquées.

Les classes, les laboratoires et les bibliothèques ne seront pas accessibles aux étudiants. La Haute Ecole n'est pas fermée : les gestionnaires des lieux y poursuivent leurs activités, mais les cours sont suspendus.

Concernant les stages, notamment pour les élèves de 1e année qui doivent partir dans des entreprises et associations pour fin avril, ils ne sont pas supprimés pour l'instant. Les différents secrétariats, coordinateurs et maîtres de stage prendront contact au cas par cas avec les institutions d'accueil afin de voir si les étudiants pourront être reçus en sécurité ou s'il faut annuler le stage.

Pour les étudiants et professeurs : les colloques, voyages, salons, conférences sont reportés ou tout bonnement annulés. De manière non-officielle, on nous explique que dans la mesure du possible, la Haute Ecole tentera de rembourser en entier ou partiellement les avances que les familles des étudiants avaient déposées.

Concernant l'étranger : les étudiants qui devaient partir à l'étranger ne partiront pas. Les professeurs qui devaient se déplacer à l'étranger dans le cadre du travail n'iront pas. Et l'accueil d'invités venant de l'étranger sera discuté au cas par cas, selon l'évolution du contexte sanitaire.

Toutes ces informations sont évidemment valables pour l'instant, dans le contexte actuel de l'épidémie de Coronavirus. Elles peuvent évoluer au fil des prochains jours. Pour rappel, ces mesures sont prises pour contenir la propagation du virus et étaler dans le temps le nombre de personnes infectées, afin de ne pas surcharger les hôpitaux.