Absents des places et des cours depuis presqu'un an, les artisans et créateurs carolo retrouvent le public. Ce 21 août dans l’enceinte du Bad festival à Lodelinsart, le 18 septembre à Marcinelle et le 9 octobre à Ransart, une trentaine de créateurs proposeront de découvrir leur travail.

Cette opération mise sur pied par le CRC en collaboration avec Composite, Back to vrac et le Bad festival est clairement destinée à permettre aux créateurs carolo de ressortir et proposer leurs créations. « Pendant les différents confinements, les créateurs n’ont pas arrêté de créer mais hélas ils n’ont plus pu vendre leurs créations comme ils le faisaient en 2019 en allant à la rencontre des gens. Pour eux, il est très important de se retrouver en contact direct avec le public. Ils peuvent échanger sur leur travail et partager leur passion. Certains ont été privé également d’une partie de leurs revenus même si des alternatives avaient été mises en place », explique Colette Verstraeten du CRC.

C’est donc avec une certaine impatience qu’une petite trentaine de créateurs, tous issus de la région de Charleroi, se feront une joie de proposer des produits bien-être, des vêtements, de la maroquinerie et autres bijoux dans une ambiance conviviale où il sera également possible d’écouter de la musique en live.