Le bilan financier semble assez bon. Sur l'année 2020, on a tout de même noté qu'au niveau des déchets, 1% des dépenses étaient en dépassement. "Ce sont principalement les CDD et les contrats de remplacement pour faire face aux absences durant la crise Covid", note Philippe Teller, directeur général de l'intercommunale. "Et puis il faut aussi noter que le prix de revente des déchets sélectifs (après avoir été triés ils sont revendus pour être recyclés, NdlR) a baissé, parfois de près de 50% pendant la crise. Heureusement, un subside est venu pallier la difficulté et d'avoir un léger boni."

Par contre, les budgets prévus pour la propreté publique n'ont pas été utilisés en entier. "Notamment pour les festivités, qui n'ont pas pu avoir lieux", explique-t-on à Tibi. "L'argent en trop a été rétrocédé à la Ville de Charleroi."

On s'est demandé, d'ailleurs, ce qu'il en était du coût de cette propreté : on sait que le service rendu est efficace, il suffit de se balader à Charleroi pour la voir la différence entre ce que fait Tibi maintenant et ce que faisait la Ville à l'époque n'a pas de comparaison possible. Mais on sait aussi que ça coûte plus cher à la collectivité. "Au plus de communes adhèrent, au moins ça coûtera cher", nous répond-on. De fait, les économies d'échelle sur la gestion et les machines peut apporter un vrai plus aux finances publiques nécessaire pour nettoyer les rues. "Il n'y a pas encore de décisions arrêtées, mais on est en contact avec plusieurs communes et 9 sur 14 sont favorables pour faire partie d'une étude. On a fait des simulations de coûts et on a bon espoir de développer des partenariats dans les prochains mois, pour développer le service propreté de l'intercommunale en 2022-2023."