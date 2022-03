Geoffrey, 30 ans, a passé quelques jours en prison. Il a été arrêté, sur ordre du tribunal, pour un jugement qui le condamnait à deux ans de prison ferme. Sans-abri à l'époque, et donc sans adresse de référence, il n'avait jamais reçu la convocation et avait été jugé par défaut pour plusieurs vols.

Alcoolique, oisif, il passait ses journées au café, à boire avant d'enchaîner les mauvais coups. Un soir à Charleroi, il a profité qu'une connaissance soit éméchée pour lui subtiliser les clés de son camion, rouler en trombe jusqu'à Couvin, pour tenter de voler divers objets sur un chantier. Une autre fois, il a donné rendez-vous à quelqu'un sur un site de vente de seconde main, et a tenté de s'enfuir avec l'iPhone qui était en vente sans le payer. La police l'a aussi surpris, plus tard, en train de démonter la portière d'un semi-remorque pour essayer de la subtiliser, il aurait reçu 100€ de quelqu'un pour aller la voler, quelqu'un rencontré dans un café, toujours.

Mais c'est un jeune homme bien différent qu'a dépeint son avocat, Me Khoulalène, ce lundi au tribunal correctionnel. Apprenant qu'il avait été jugé et condamné à la prison, un peu par hasard, Geoffrey a contacté un avocat et s'est rendu à la police. Il n'avait plus eu vent de ces affaires depuis des lustres, quasiment trois ans. Il a formé opposition, pour pouvoir comparaître devant la justice et être représenté par un avocat, et il assume tout. Des aveux plats et complets. "C'était une période, euh, pas très catholique de ma vie", dit-il au tribunal. Et son avocat d'expliquer : de sans-abri il habite maintenant dans un appartement. De totalement oisif il a maintenant décroché un CDI dans la construction, après plusieurs CDD probants. D'alcoolique solitaire il vit maintenant en couple, et il est question de fonder une famille. "Une transformation complète", énumère Me Khoulalène en ajoutant au dossier des preuves écrites (contrats de travail, loyers, déclarations de proches). Qui pour la peine plaide plutôt une peine de travail, ce qui permettrait à Geoffrey de payer sa dette à la société sans pour autant entacher son casier judiciaire.

"Pour le GSM subtilisé par exemple, il a entre-temps indemnisé la victime et présenté des excuses par écrit", note de son côté le parquet, qui ne s'oppose pas à une mesure de faveur, peine de travail ou d'emprisonnement avec sursis. Mais insiste tout de même sur la gravité des faits: "Vu sa situation aujourd'hui, je pense que Monsieur se rend bien compte que la prochaine fois, ça ne rigolera plus et ça sera la prison ferme. C'est l'ultime possibilité pour lui de prouver que sa place n'est pas en prison."

Ce à quoi Geoffrey opine, remercie l'assemblée, et disparaît dans les couloirs du palais de justice : il travaille sur chantier ce lundi après-midi.

Jugement le 2 mai.