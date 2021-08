Depuis ce lundi 2 août jusqu'au 4 septembre, une exposition a pris place dans les allées de Rive Gauche. En effet, petits et grands pourront y découvrir 14 dinosaures de taille plutôt impressionnante.

Répartis sur 9 emplacements et installés dans un décor "naturel", les tricératops, vélociraptors et même un long cou agrémentent les balades au sein du centre commercial de la ville-basse. Tout droit venus du sud de la France pour un peu plus d'un mois, il y a de quoi donner le tournis.

Les dimensions restent impressionnantes car il est possible de découvrir un diplodocus dont le sommet de la tête culmine à quelque 5 mètres de haut de même qu'un squelette du terrible T.rex de 7 mètres de long.

Chacun des dinosaures est accompagné d'un descriptif donnant quelques précisions sur la période et le régime alimentaire. On peut aussi observer une scène d'attaque de raptor.

Une belle occasion de sortie (gratuite) en plein centre ville, notamment avec les enfants... qui sur place ont semblé adorer! De quoi découvrir ou redécouvrir ces étonnants et incroyables animaux qui ont vécu il y a 65 millions d'années.