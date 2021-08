Ce matin, un avion a décollé de l'aéroport de Charleroi, direction Venise : c'est là-bas que quatre directeurs de BSCA et une dizaine d'administrateurs au moins se sont donnés rendez-vous pour un Conseil d'Administration. Et le syndicat SETCa (FGTB) grince des dents.

On le sait: l'aéroport est en difficulté suite à la crise sanitaire qui a mis le secteur aérien sur les genoux. Près de 40 millions d'euros viennent d'être annoncés en juin dernier pour sauver BSCA de la faillite, une moitié par l'actionnaire public wallon, l'autre par l'actionnaire privé italien SAVE. Mais l'aéroport devra faire "7 à 10 millions d'économies", c'est ce qui est prévu dans le plan de sauvetage. Or, même si le ministre des aéroports Jean-Luc Crucke a promis que "Il n'y a jamais eu, il n'y a, et il n'y aura jamais de plan social", des rumeurs de certains licenciements circulent déjà dans les couloirs de l'aéroport carolo.

C'est dans ce cadre que le SETCa râle: "alors qu'on doit encore commencer la concertation sociale dans le cadre de ces économies à réaliser - et qu'on ne sait pas à quelle sauce vont être mangés les travailleurs même s'il y a des rumeurs - on apprend que ce matin la direction et les administrateurs ont décollé pour un CA à Venise. Certains étaient déjà sur place depuis quelques jours, d'autres prévoient d'y passer du coup le week-end. En temps normal, si tout allait bien à l'aéroport, ça aurait peut-être pu passer, mais dans un contexte où il va falloir se serrer la ceinture et où les travailleurs bossent sans relâche depuis un an tout en ayant fait de lourdes concessions pour la crise sanitaire, ce n'est pas normal", dénonce Alain Goelens, le secrétaire permanent SETCa. "Parce qu'évidemment, ce sont des dépenses payées par l'aéroport, le billet d'avoir, l'hôtel et les repas sur place... C'est d'ailleurs la première fois qu'un CA se fait hors de l'aéroport, de l'histoire de BSCA."

Cependant, ce n'est pas la décision "de prendre des vacances" aux frais de la princesse qui s'est déroulée ici. Certes, les administrateurs sont à Venise, parce que c'est prévu dans les statuts de l'entreprise. "Les réunions du conseil d'administration se dérouleront alternativement à Gosselies et à Venise", peut-on lire au Moniteur Belge, dans une modification des statuts de BSCA datant du 18 juin 2021. Et le groupe SAVE est italien, même si son actionnariat se fait via Belgium Airport.

"C'est encore pire qu'un CA sur deux, donc trois par an minimum, se fasse à Venise dans le contexte financier de l'aéroport", rétorque Alain Goelens. "Surtout que ça signifie d'office un jour sur place, alors qu'un conseil d'administration ne dure que 3 heures maximum, je parle d'expérience, et qu'il n'y ait que 4 administrateurs - sur 15 - qui habitent en Italie, dont deux viennent déjà régulièrement à Gosselies... Et que ça fait un an que c'est en visioconférence, ils ont dû prendre l'habitude maintenant. C'est un geste d’arrogance, d’un manque d’égard de la part de ce nouveau conseil qui passe vraiment très, très mal au niveau du personnel !" Il conclut en disant: "Quando è troppo è troppo…" (en italien: quand c'est trop, c'est trop)

Contacté, l'aéroport de Charleroi n'a à ce stade pas apporté de réponses à nos questions.