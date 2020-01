Les distributeurs automatiques de billets, ou DAB, aussi connus sous le nom de Mister Cash, disparaissent des petits villages carolos. Il y en a par exemple trois sur Fleurus, mais aucun dans les sept villages de l’entité, tous sont concentrés au centre-ville. Même topo à Erquelinnes, où les cinq plus petits villages n’ont pas de DAB. À Chimay, il y a bien deux distributeurs, mais à nouveau aucun dans les treize hameaux qui constituent aussi la commune.

Ecolo tire la sonnette d’alarme : "c’est un service de base, notamment pour les personnes âgées qui n’utilisent pas l’informatique, mais aussi pour les personnes à mobilité réduite qui doivent parfois faire 20 km pour trouver un distributeur", expliquaient les députés régional et fédéral Christophe Clersy et Laurence Hennuy. "En 2018, sur un an, on a perdu 465 distributeurs à billets, 5 % du total. Et c’est toujours les petits villages ruraux qui y perdent. Sept communes en Wallonie n’en ont d’ailleurs pas du tout." Aiseau-Presles est un exemple frappant : pas un seul DAB pour ses 11 000 habitants. À Lobbes, il y en a bien un dans le bureau de poste, mais il n’est accessible qu’aux heures d’ouverture.

© van Kasteel



"Ce n’est pas acceptable pour la transition : les gens ont besoin de cash pour payer les producteurs locaux, les marchés, et les petits commerçants, qui n’ont pas toujours les moyens de payer l’équipement pour le paiement par carte", continuent les députés. Leur solution : faire pression au fédéral et au régional, où ils sont cette fois en majorité, pour changer les choses. "Aux Pays-Bas, un consortium de banque s’est allié pour proposer un DAB à 5 km maximum de chaque habitation. Notre député fédéral Gilles Van Den Burre porte une proposition de résolution allant dans ce sens. Mais il faut aussi agir au niveau régional. Notamment sur la taxe de 4 000 € imposée par la Wallonie sur chaque DAB. On pourrait, par exemple, songer à un incitant fiscal pour que les banques ouvrent de nouveaux distributeurs dans les zones où il n’y en a plus."

Reste à voir si la sauce prendra auprès des autres partis politiques d’abord, puis des banques privées.