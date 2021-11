En écho à la Journée Internantionale des Droits de l’Enfants, diverses animations sont organisées aux quatre coins de Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans région, il sera également possible de participer à ces activités notamment à Charleroi, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l’Evêque et Thuin.

Les événements En avant !, ce sont donc des journées uniques, ni festivals artistiques, ni journées pédagogiques : ce sont des fêtes qui font la promotion, mettent en œuvre et concrétisent les droits de l’enfant à tous les échelons de l’organisation tout en proposant des animations et des spectacles de qualité.

Bien plus que des événements ponctuels, ce sont à la fois l’aboutissement de projets participatifs impliquant des enfants et des jeunes, ainsi que des moments clés pour faire rayonner durablement les droits de l’enfant toute l’année, en informant le public et en mobilisant tous les acteurs impliqués dans l’organisation à mieux respecter les droits de l’enfant dans leurs activités au quotidien.

Voici le programme des animations :

A Charleroi (Jumet)

C’est l’asbl Ecoline et Caracole qui organise les activités sur le site de Jumet Bio situé 2B rue Borfilet

Bien que le festival débute officiellement ce samedi 20 novembre il sera déjà possible d’assister ce vendredi 19 à 18h avec un Ciné débat. Le film proposé est Le Grand Secret du Lien de Frédéric Plénard, se situe au cœur de l’Ardèche où Pierre Rabhi, paysan philosophe et d'autres sages accueillent 50 enfants, adolescents et jeunes adultes. Leurs missions retrouver le Grand Secret du Lien, perdu depuis que les êtres humains se sont détachés de la nature.

Durant le week-end il est également possible de participer à d’autres animations.

Renseignements : Facebook d’Écoline & Caracole

Farciennes :

A Farciennes, les animations se dérouleront le dimanche 28 novembre, à la Salle des fêtes de Farciennes (École de la Marelle - Rue Clément Daix 87). Au programme, un spectacle et une balade contée, des ateliers participatifs, une exposition interactive et une scène ouverte permettront au public de découvrir les droits dans une ambiance festive et décontractée. "Vers l'infini et tous mes droits" est une après-midi ludique, interactive et participative proposée aux enfants, aux jeunes et leurs familles avec pour objectif qu'ils soient acteurs et réalisateurs de leurs droits.

Fleurus :

Les animations se dérouleront ce dimanche 21 novembre à Ruelle de l'Abbaye 251, à 6220 Fleurus.

Les animations sont destinées aux enfants de 8 à 12 ans avec au programme de multiples ateliers et un concert.

Fontaine-l’Evêque (Forchies-la-Marche) :

Il faudra attendre le samedi 27 novembre pour participer aux activités dans la Cité des Cloutiers. Elles sont organisées par la maison des jeunes Case Départ et se dérouleront dans les locaux de la MJ à la rue Chaussée 65, à 6141 Forchies-la-Marche. Il y sera question d’inaugurer un graff et de découvrir différentes expositions.

Thuin (Gozée) :

Les animations se dérouleront Les samedi 20 et dimanche 21 novembre à l’École de Gozée Là Haut (Rue de Marchienne 134 A, à 6534 Gozée). Parmi les activités, il est proposé une réflexion sur le thème du "Vivre ensemble" avec les partenaires du Centre culturel, de la Maison des Jeunes de Thuin ainsi que de l'AMO " Tu dis jeunes". Au-delà de la réflexion proposée diverses activités seront aussi accessibles dont des activités ludiques, chasse aux trésors, ateliers d'arts plastiques , parcours boisé, ciné débat (projection du film " Demain est à nous") balade contée, speaker corner, spectacle pour les plus petits.

Le week-end est organisé par le CEC LaSouris QuiCrée, en partenariat avec le Centre culturel Haute Sambre, le service AMO "Tu dis jeunes", la Maison des jeunes de Thuin, le planning familial "La bulle", le CRIC et Amnesty international.

Renseignements : En Avant ! Haute Sambre