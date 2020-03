Ils étaient près d’une centaine à fouler les pelouses du centre d’entraînement du Sporting de Charleroi situé sur les hauteurs de Marcinelle.

La Ville de Charleroi et le Royal Charleroi Sporting Club se sont associés pour mettre sur pied le premier "Trophée Zebra inter-écoles". Ce tournoi rassemblant 32 équipes est entièrement composé d’élèves de 3e et de 4e primaires des écoles de Charleroi (mais également hors entité) tous réseaux confondus et bien sûr sans différences de genre.

Pour motiver les enfants et les directions, les échevinats de l’Enseignement de Julie Patte et des Sports de Karim Chaïbaï ont travaillé en étroite collaboration.

"C’est un superbe projet !", explique Julie Patte. "Le fait de rassembler des écoles provenant de divers réseaux, de permettre à des enfants de quartiers différents de se rencontrer et de se donner à fond pour leur passion est une vraie source de satisfaction rendue possible grâce au soutien du Sporting de Charleroi. Fair-Play et amour du football sont au cœur de cette belle initiative."

Le succès de l’initiative est au rendez-vous puisque ce sont 23 écoles du réseau communal, 4 de l’enseignement libre et 5 équipes constituées par des écoles de Fontaine-l’Évêque, Anderlues et Courcelles qui ont répondu à l’appel.

Si la première édition rencontre déjà un franc succès en ce qui concerne les inscriptions, c’est grâce à l’implication des différents opérateurs. Du côté du Sporting de Charleroi, actuel 3e au classement en D1, on souhaite offrir aux petits Carolos la possibilité de découvrir l’envers du décor. "Les enfants connaissent bien le club de foot et nous voulons qu’ils aient la chance de jouer dans les mêmes structures que les pros", explique Michel Di Giugno, entraîneur des U18 et coordinateur des activités. "Nous avons décidé de jouer le jeu à fond en impliquant notre staff. Des entraîneurs et des délégués du Sporting accompagneront les jeunes sur les terrains tout au long du tournoi. Le 15 mars, tous les participants sont même invités à assister au dernier match de la phase classique."

L’échevin des Sports Karim Chaïbaï, défenseur du sport pour tous, se félicitait également de l’engouement des participants : "Nous avons voulu donner toute son importance au sport à l’école. Nous remercions aussi le personnel enseignant et les directions d’être présents. C’est aussi une joie de voir des enfants de différentes écoles se rencontrer dans un esprit de fair-play. Le Zebra Trophy est un premier pas, nous sommes désireux de continuer à mettre sur pied de tels projets avec d’autres clubs de la région."

Le tournoi se poursuivra les mercredis 11 et 18, et 25 mars en matinée, suivant un modèle de poules de type "Coupe du monde". Les deux vainqueurs de chaque poule se retrouveront ensuite pour la phase finale le 1er avril.