Après plus d'un an de crise sanitaire, les écrivains publics sont loin de se tourner les pouces. Mohamed Moussaoui, lui-même écrivain public et coordinateur du réseau d'écrivains bénévoles de la régionale carolo de Présence et Actions Culturelles (PAC) , tire le bilan d'une période où les problèmes structurels sont un frein à une action sociale plus que nécessaire.