"On a toute une série de livres dit de "second choix", qu'on ne peut plus commercialiser parce qu'ils reviennent de librairies, ou ont un petit coup, ou un page cornée", explique Benoît Choquet, directeur marketing et commercial. "Plutôt que les jeter ou les pilonner, on avait l'opportunité d'être solidaires : les hôpitaux et le personnel soignant sont partout décrits comme des héros, pourquoi ne pas remercier tout ce beau monde. Et j'ajouterai que ce n'est pas évident d'être hospitalisé, aujourd'hui particulièrement avec le covid, donc autant faire plaisir un maximum."

Une centaine de bouquins ont été donnés au Grand Hôpital de Charleroi (GHdC), une autre centaine aux hôpitaux publics (ISPPC), et (...)