Avec bon nombre d'activités mises entre parenthèses pour des raisons liées à la pandémie, certains se sont tournés vers la lectures.

Aux Éditions du Basson situées à Marcinelle, on tire le bilan d'une année particulièrement difficile où il aura fallu s'adapter et garder le contact avec les lecteurs et les auteurs.

"On a dit que les gens allaient beaucoup plus écrire pendant le confinement mais finalement nous avons eu plus de manuscrits que d'ordinaire. Le confinement n'a pas été le thème principal de ce que nous avons reçu," explique Etienne Vanden Dooren responsable des Éditions du Basson.