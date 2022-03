La reprise progressive des activités et des sorties scolaires est l'occasion rêvée pour les étudiants de sortir des classes et se rendre "sur le terrain". Par ce moyen, les jeunes ont l'opportunité de découvrir par eux-mêmes différents métiers.

A Vauban, Madame Hetmans, professeur de français, a choisi d'emmener ses classes de 5è humanité au tribunal correctionnel de Charleroi afin d'assister à des débats et confronter les élèves à la réalité. "En classe, nous avons lu "L'affaire Collini" de Ferdinand von Schirach. Ce livre raconte l'histoire d'un procès et quoi de plus intéressant que d'aller directement sur place voir comment se déroule un vrai procès. Les jeunes n'ont souvent comme repère que ce qu'ils voient dans les films et les séries à la télévision," explique l'enseignante.

Être sur place comporte des avantages non-négligeables comme la découverte d'un métier, se familiariser avec des codes bien établis ou encore les rôles des divers intervenants. Si les explications théoriques vues en classes ont toute leur importance, la confrontation à la réalité est indispensable quand on sait que les élèves de 5è devront, à court termes, faire des choix d'études supérieures pour une future profession.

Grâce à la sortie organisée au tribunal correctionnel les jeunes ont également pu se rendre compte de l'importance de chacun des acteurs tels le ministère public, les avocats et le président du tribunal. "Ce qu'ils savent n'est pas toujours le reflet de la réalité. Outre les idées reçues, ils ont pu se rendre compte de l'importance des débats et des rôles de chacun. Certes il existe des codes mais être sur place permet de mieux appréhender quelque chose qui ne serait que théorique si nous restions seulement en classe."

Les différents présidents du tribunal de la journée ont compris la démarche et n'ont pas hésité à répondre aux questions des étudiants et par là même se faire leur propre idée de la profession de magistrat.

Cette sortie a notamment permis à certains d'arrêter leur choix et de vouloir s'orienter vers cette branche.