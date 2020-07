L'initiative "Des enfants et des arbres", à Pont-à-Celles, s'annonce déjà comme positive sur tous les plans : il s'agira de propose aux enfants de semer les futurs arbres, d'abord en récoltant des graines et des glands, puis de s'en occuper durant deux ans avec un arrosage, en pot, et enfin d'aller les planter sur des espaces communaux, soit dans le Bois des Manants, soit ailleurs. Tout n'a pas encore été fixé.

Pour Hélène Goethals, qui s'implique dans la vie associative de la commune, notamment dans "Pont-à-Celles en Transition", c'est l'occasion de mêler responsabilisation et prise de conscience environnementale : "C'est quelque chose de concret, qu'on peut faire pour s'impliquer. Oui, il y a un changement climatique, et oui, il va poser de nombreux problèmes, mais on peut aussi participer aux solutions."

Et la solution, dans ce cas-ci, c'est de planter des essences d'arbres qui survivront au changement climatique : "Châtaigniers, chênes, acacias, érables... ce sont des essences qui peuvent tenir la sécheresse du sol, et résister au changement et aux variations du climat. Le point crucial, c'est le manque d'eau. Normalement, Pont-à-Celles est une région bien irriguée, mais ici ça fait trois ans de suite qu'il y a des sécheresses en été. Cette année, on a même eu une sécheresse de printemps. Et du coup, les arbres ne peuvent plus faire leurs réserves d'eau, et même la pluie qu'on connaît en Belgique ne suffit pas à restaurer la sécheresse, qui est va profondément dans le sol." C'est sur conseil du brigadier forestier, Didier De Wolf, que ces essences ont été choisies : "il nous a aidé, parce qu'à la DNF ils se préoccupent et suivent la situation, pour planter des arbres : parce qu'un peu partout en Wallonie, on a planté des essences qui ne tiendront peut-être pas le coup, comme des hêtres ou des épicéas", détaille Hélène Goethals.

L'avantage, pour cette action "Des enfants et des arbres", c'est que les arbres qui seront plantés seront les essences locales : avec les enfants et les parents, ils iront récolter graines et glands non-loin de là où les futurs arbres seront plantés. "Et puis pendant deux ans, les enfants devront s'occuper de leur plant, un peu comme dans une pépinière, et arroser leur pot. On a prévu plus ou moins 200 arbres, mais en fonction de l'intérêt on pourrait envisager d'en prévoir davantage. Chaque enfant aura évidemment plus d'un arbre, parce que le taux de réussite pour faire germer les graines est d'environs 50%... et on ne va pas leur demander de s'occuper d'un seul pot, avec le risque qu'il ne produise rien du tout, ce serait dommage."

L'opération sera lancée le dimanche 4 octobre. Il y aura un stand toute la journée, avec une présentation concrète du plan par le garde forestier à 13 heures. Seront ensuite fixées les dates spécifiques pour aller récolter les graines.

Pour suivre les annonces, il y a le groupe Facebook "Pont-à-Celles en Transition", mais aussi le Centre Culturel de Pont-à-Celles, puisque la commune soutient l'initiative dans le cadre du développement de la nature, notamment via les Mobilidays et la journée Culture et Transition (anciennement fête de la Pomme).