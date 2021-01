Pour faire le point sur une année de Covid au parquet, et les prévisions et priorités pour 2021, nous avons rencontré Vincent Fiasse, le procureur du Roi du parquet de Charleroi. Interview.

"Déjà, on peut remarquer que même pendant le confinement, la justice a continué : chambre du conseil, audiences détenus, ça a fonctionné au niveau du ministère public. Tout comme au niveau des auditions des personnes arrêtées et des contacts téléphoniques. On subit par contre les conséquences des reports des audiences plus classiques, sans détenus. Et en octobre-novembre, il y avait près d’un tiers des magistrats touchés par la Covid ou la quarantaine, ça a été difficile, mais on a pu se serrer les coudes."