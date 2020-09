Depuis deux ans, les parcs d'activités économiques wallons se sont lancés dans le projet ZELDA (Zonings à Energie Locale et Durable). Objectif : créer des CER (Communautés d'Energie Renouvelable) pour diminuer les coûts énergétiques pour les entreprises et favoriser l'émergence de production locale - via des éoliennes et des panneaux photovoltaïques, principalement.

Le sujet est extrêmement technique, on demandera donc aux fins connaisseurs de passer outre les raccourcis qu'on prendra ici. En gros, il s'agit de créer un nouveau modèle de distribution d'énergie au sein des zonings wallons. Aujourd'hui, quand l'entreprise A produit de l'énergie via ses éoliennes ou panneaux solaires, cette électricité est soit consommée directement faire tourner les machines, soit réinjectée dans le réseau de distribution wallon, qui couvre l'ensemble du territoire. Elle est rémunérée pour la production qu'elle revend. Et quand l'entreprise B consomme de l'énergie, elle la pompe sur ce même réseau de distribution et est facturée pour ce qu'elle a consommé. Sauf que le système n'est pas optimal, puisque le gestionnaire du réseau électrique doit - de son côté - s'assurer qu'il y a assez de courant partout, et pour cela estime en continu la production et la consommation pour savoir si elle doit acheter de l'électricité supplémentaire (typiquement : aux centrales) et combien. Parce que le coeur du problème, c'est que l'électricité se stocke mal.

Ici, le projet Zelda vise à simplifier cet exercice d'équilibrage du réseau électrique. L'entreprise A pourra signaler combien d'électricité elle injecte dans le réseau, et l'entreprise B pourra lui racheter directement. Il ne s'agit pas de "connecter" par des câbles les entreprises entre elles, mais de mettre au point un système ingénieux de gestion de la production et de la consommation d'électricité des entreprises. Et ce pour que l'électricité produite par l'entreprise A produit soit utilisé par l'entreprise B, et que la production-consommation atteigne l'équilibre de manière automatique, simplifiant la gestion du réseau électrique.

Ouf, voilà pour la partie difficile. L'avantage, pour les entreprises qui produisent de l'électricité, c'est qu'elles pourront la revendre plus cher et que celles qui consomment pourront l'acheter moins cher.

Prenons l'exemple de l'entreprise de services adpatés Entra, à Heppignies, qui propose des services de blanchisserie, de rénovation des bâtiments, de contact center et de sous-traitance industrielle. "Nous avons 1.600 panneaux photovoltaïques sur nos toits, qui couvre nos besoins de 10 heures du matin à 20 heures. Qui couvre plus que nos besoins, en fait, puisqu'on réinjecte de l'électricité", explique Harold Goderniaux, le directeur qualité. "Par contre, puisque nos installations tournent 24 heures sur 24, on a un besoin d'électricité avant 10 heures du matin et après 20 heures. L'idée, c'est de trouver des alternatives locales pour avoir de l'électricité verte, typiquement si on a un voisin qui a besoin du surplus de courant qu'on génère en journée, on lui revende directement, et qu'un autre voisin qui n'a pas besoin de ses éoliennes la nuit, il nous revend son électricité à ces moments-là. Ce qui permettrait d'être quasiment en auto-consommation, justement au sein d'un groupement d'entreprises, plutôt que devoir acheter et vendre de l'énergie. L'idée est assez géniale, parce qu'elle est simple."

Si les entreprises sont intéressées, c'est que les coûts énergétiques ont explosé ces dernières années. Mais aussi que, comme le signale-t-on à Entra, de plus en plus veulent avoir un impact positif sur l'environnement en réduisant leur consommation et en investissant dans de la production d'énergie verte.

Et au niveau des intercommunales de développement (Igretec, BEP, Idea, Idelux, Ideta, IEG, InBW et SPI) qui participent au projet ZELDA coordonné par l'IPFH, avec la participation d'Ores, de Resa et de l'Umons, l'intérêt général est également présent : un tel projet peut stimuler la production d'énergie renouvelable par les entreprises privées, et puisque leur facture énergétique sera moins élevée (on parle de 5 à 17% d'économies pour la région de Charleroi, c'est ce que l'étude montre), aussi stimuler la compétitivité des entreprises wallonnes et donc attirer les investisseurs, ce qui peut créer de l'emploi. Mais il faut qu'un cadre légal soit posé, et ça, c'est aux mains du gouvernement.

Pour le ministre Henry, le projet est "particulièrement prometteur" : "des initiatives comme le projet ZELDA sont au coeur des objectifs de transition énergétique de la Wallonie", soulignait-il lors de la présentation des premiers résultats du projet, à Charleroi. Une base décrétale sera proposée d'ici les prochaines semaines.

L'objectif pour 2021 est d'avoir 6.300 entreprises wallonnes participant à ces CER (Communauté d'Energie Renouvelable), à travers 72 parcs d'activité économique wallons.