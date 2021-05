Cela fait maintenant deux semaines que les terrasses ont pu rouvrir, pour la plus grande joie des restaurateurs, des tenanciers de cafés et bars, etc,. qui ont repris leurs activités économiques.

A Charleroi, pour aider ces différents gérants, la Ville avait lancé un "plan terrasse" dès le 9 mars. Le collège communal de Charleroi a d’ailleurs validé de nombreuses demandes d’extensions ou création d’espace extérieur. Les documents qui sont rentrés ne sont pas seulement venus de la part des établissements situés dans le centre-ville.