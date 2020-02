Du 4 mars au 25 mars, le Quai10 propose une programmation "100% Femmes de Cinéma" dans le cadre des activités de la plateforme "Femmes de Mars". Mars sera l’occasion pour le Quai10 de mettre en lumière le talent des femmes évoluant dans les milieux du cinéma et du jeu vidéo.



Le but ? Mettre en avant les différents talents des femmes devant ou derrière la caméra, qui prennent position en abordant des thématiques engagées et nécessaires à la société. La femme s’empare donc de la programmation durant tout le mois de mars. Avec au programme des comédies comme, des films d’art & essai comme, des documentaires commeou encore des films attendus comme le live-action(aussi en VOSTFR pour les puristes).

Les habituels "Cycles" seront aussi déclinés dans le thème du mois de mars. Et le 12 mars, le Midi du Court au Féminin proposera la projection d’une série de court-métrages réalisés par des femmes ou abordant des thématiques féministes. Le tout autour d’une petite collation, en 45 minutes sur le temps de midi (de 12h15 à 13h).



L’Espace jeu vidéo, au sous-sol, mettra également à l’honneur les talents féminins. Le 15 mars, le Quai10 invite à découvrir une sélection de jeux mettant en avant les femmes fortes et indépendantes ainsi que des jeux créés par des développeuses. L’occasion de briser les clichés sexistes et de s’intéresser à la place de la femme au sein de l’industrie du jeu vidéo.



Cet évènement est proposé par le Quai10 en partenariat avec le Conseil des Femmes Francophones de Belgique et Femmes de Mars.