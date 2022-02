La cause féministe reste l’un des enjeux les plus fondamentaux des sociétés humaines. Pour la septième fois, cette fin d’hiver servira de cadre au déferlement de motivation, de partage, de réflexion, d’activités chapeautées par le collectif des Femmes de Mars. Après une mise sous cloche forcée par la pandémie et les confinements, l’opération revient, sur Charleroi, avec bruit et enthousiasme ; mais, surtout, avec un vrai local, central, en dur.