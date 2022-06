La régionale carolo des Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS) l’assure : l’été sera chaud. Très chaud même. Créé en 1922, le mouvement féministe actif dans la Santé et la Citoyenneté souffle en effet cent bougies. Dans ce cadre, une fête d’anniversaire est programmée le deuxième weekend de juillet sur le site du centre de délassement de Marcinelle, avant un rafraichissement des stages d’été et un changement de nom annoncé pour octobre. Les vendredi 8 et samedi 9 juillet, les FPS ne boudent pas leur plaisir.