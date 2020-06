Les promoteurs et organisateurs d'événements musicaux s'installent à l'Alba, ancien Consulat d'Italie racheté par Mélanie De Biasio.

Le bâtiment emblématique, ancien consulat italien de 1958 à 2013, racheté en 2018 par la musicienne de jazz carolo Mélanie De Biasio poursuit sa reconversion. Avec, en point de mire, la volonté d’accueillir au sein de l’espace pluridisciplinaire des artistes dans un cadre unique, tant la rénovation que les projets se concrétisent.

Parmi les affectations possibles, il y a l’officialisation du déménagement des Festivals de Wallonie à la célèbre bâtisse du Boulevard Audent. “Les Festivals de Wallonie et L’Alba partagent cette volonté d’encourager la création, de soutenir les jeunes générations d’artistes, de favoriser l’émergence de nouveaux talents. Les deux structures ont encore en commun ce souci d’élaborer des partenariats durables et forts entre opérateurs culturels. En s’installant dans la “maison des talents partagés”, nous communique-t-on.

“Les Festivals de Wallonie rejoignent avec enthousiasme un projet culturel en plein développement. Ils s’inscrivent en ce sens dans la dynamique de redéploiement par la culture mise en place par la Ville de Charleroi. Ils souhaitent, à leur humble mesure, et tout en conservant et appuyant leur rôle incontournable à l’échelle régionale, nationale et internationale en matière de sensibilisation, diffusion et production dans le domaine de la musique classique, contribuer à la construction de ce nouveau projet et mettre leur expertise à son service.”

Afin de marquer le coup et officialiser la nouvelle collaboration, un premier événement y sera organisé cet automne.​