Pour certains Carolos, l'envie (ou le besoin) de fêter la fin de l'année 2020 et le passage à 2021 et ses promesses de changement par rapport à l'année - moisie - qu'on a vécue s'est visiblement fait plus fort que l'interdiction nationale de lancer des feux d'artifice.

Quand minuit a sonné, de nombreux feux d'artifice ont été tirés vers le ciel de Charleroi et ses alentours. Moins que d'habitude, peut-être - et les animaux de compagnie de manqueront pas de l'avoir remarqué, merci pour eux - mais tout de même : depuis le centre-ville, on a pu observer des tirs en provenance des districts Ouest et Sud au moins, direction Courcelles, Fontaine-l'Evêque et Montigny-le-Tilleul. Rien dans le centre-ville carolo à proprement parler, par contre, à l'exception de quelques pétards et des rues désertes couvertes par des cris de "bonne année" visiblement envoyés depuis l'un ou l'autre balcon.

Le spectacle n'a duré qu'une poignée de minutes et le crépitement lumineux des feux d'artifice s'est ensuite éteint, pour laisser place au silence.