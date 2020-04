En charge de l’instruction des dossiers d’urbanisme, le fonctionnaire délégué de Charleroi Raphaël Stokis constate une baisse considérable du nombre de demandes dont sont saisis ses services. Ce qui lui fait craindre une sortie de confinement difficile.

Il tient à adresser ce message à celles et ceux que cela concerne : "les administrations communales restent ouvertes même si leurs bureaux et permanences ne sont plus accessibles au public (sauf sur rendez-vous préalable)."