L'asbl "un jour après l'autre" est une association regroupant des aides à domicile en vue d'accompagner des personnes jeunes et moins jeunes atteintes de pathologies ou pas.

Pour les 25 bénévoles de l'association, le plus important est de soutenir et de soulager les familles.

Depuis le début de la crise sanitaire toutes les activités ont été maintenues. "Depuis 2 ans nous travaillons avec des bénévoles qu'ils soient infirmiers, aides médicales ou encore aides familiales. Nous nous occupons de personnes à leur domicile permettant, surtout en ce moment, de ne pas encombrer les établissements de soins. Nos missions sont diverses et vont de l'accompagnement de personnes en soins palliatifs à la simple compagnie et présence. Nos bénévoles ne sont pas tous issus du milieu médical mais se sont déjà occupés d'une personne de leur famille par exemple", nous expliquent Marie-Christine Collignon et Camille De Bie bénévoles au sein de l'association.