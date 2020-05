Les travaux leur imposent un déménagement provisoire.

Dans l’intra-ring carolo, les gares de bus du TEC vont devoir être temporairement déplacées. En cause : les travaux de rénovation de l’esplanade de Charleroi sud à la ville basse, et la construction du palais des congrès à la ville haute, dans le quartier de la place du Manège et des beaux-arts. "L’esplanade de la gare est promise à une mue spectaculaire avec la suppression de la boucle du métro, le remaniement des voies et l’intégration de nouveaux arrêts de bus", explique l’échevin en charge de la Mobilité Xavier Desgain (Ecolo). C’est le port autonome de Charleroi qui coordonnera ce chantier.

Si le PTB déplore qu’il n’intervienne que dix ans après celui de 2011 qui avait donné à la gare du TEC son apparence actuelle, l’objectif est de faire de Charleroi Sud un modèle de multimodalité, selon le bourgmestre en charge de l’Aménagement Urbain. Le permis a été délivré en janvier par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne. Il prévoit l’agencement d’une nouvelle esplanade en pente douce, pour connecter la gare au parking de l’Abeille (sous le ring) où sera délocalisée provisoirement la station de bus du TEC. Dans le quartier de Charleroi Sud, la circulation automobile ne s’effectuera plus côté ville mais seulement à l’arrière par la rue de la Villette. Une opération de requalification de grande ampleur y est programmée avec la création d’une nouvelle sortie d’autoroute depuis la A503. Pour connecter ce quartier de la Villette à l’esplanade, la SNCB construira un nouveau passage sous voies.

À la ville haute, la gare de bus des beaux-arts va elle aussi devoir déménager : pendant la construction du palais des congrès, elle partira en contrebas sur le parking 1 des expos, accessible aux usagers par l’escalier côté beaux-arts ou par la route en pente côté Broucheterre. L’entrée de métro actuelle est condamnée par les travaux. Il va falloir en créer une nouvelle pour connecter les bus au réseau de trams. Des modifications de la station de métro beaux-arts devront être opérées pour l’adapter à la nouvelle configuration du quartier. "À terme, c’est une gare passante de bus qui reviendra devant le palais des beaux-arts", indique l’échevin de la Mobilité Xavier Desgain (Ecolo). Elle sera aménagée sur le boulevard Bertrand face à une place du Manège complètement remodelée.

Quelle durée pour la mise en œuvre de ce projet ? Si aucun timing n’a encore été établi, les choses devraient s’étaler sur au moins deux ans.