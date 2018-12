De Rive Gauche à Ville 2 le mouvement citoyen s'est fait entendre dans toute la ville.





Il était 14h ce samedi après-midi quand près de 200 Gilets Jaunes se sont mis en marche avec fumigènes et pétards au son assourdissant dans les rues de Charleroi pour manifester leur mécontentement à l'égard des autorités qui d'après eux "oublient un peu la classe moyenne et la contraint à de trop lourds sacrifices".

Symboliquement, ils ont bloqué quelques instants le rond point du Marsupilami avant de se diriger vers le centre commercial Ville 2 et y défiler tout comme ils l'avaient dans Rive Gauche.

Aux avant postes du cortège, des Gillets Jaunes de Courcelles. Exemplaires dans la tenue de leur barrage du zoning, ils ont répondu à l'annonce lancée sur les réseaux sociaux.

Les Gilets Jaunes sont venus de tout le Hainaut : d'Erquelinnes, de Mons, de Tournai,... Tous avaient des messages forts à transmettre aux autorités et plus particulièrement au gouvernement même si celui-ci est en affaire courante.

Les revendications étaient comme à chaque fois nombreuses mais la surtaxation l'emportait sur le reste.

Néanmoins des manifestants venus de Tournai mettaient en avant le besoin imminent d'une meilleure écologie sociale.

Il n'y avait pas qu'une contestation de masse, certaines idées étaient mises en avant dans des tracs distribués aux passants et aux automobilistes. Sur ces documents, les Gilets Jaunes réclamaient la "fin des taxes injustes" comme la réduction des accises sur les carburants, la baisse de la TVA à 6 % pour les produits de première nécessité ( électricités, eau, gaz, alimentation,...), la fin de la taxe carbone ainsi que la fin du stationnement payant à Charleroi. Un autre thème abordait la justice fiscale qui comprend la lutte contre la fraude fiscale et la taxation des grandes fortunes ainsi que des multinationales taxées suivant leurs bénéfices. Le pouvoir d'achat était aussi évoqué de même qu'une meilleur écoute des citoyens et un "retour à la réalité des politiciens."

Les mécontents étaient également venus manifester pour témoigner de la manière dont certains avaient été traité lors de la manifestation de Bruxelles se plaignant d'avoir été cueilli à même le train et directement conduit en garde à vue à Etterbeek.

La police locale a encadré le cortège dans le plus grand calme alors que les manifestants n'avaient pourtant pas communiqué leur parcours à l'avance.

Au terme de la manifestation, ils se sont donnés rendez-vous la semaine suivante pour un nouveau défilé dans les rues de la plus grande ville wallonne. Sur les marches de l'hôtel de ville ils ont promis que pour la troisième semaine de manifestation ils allaient être encore plus nombreux contrairement aux rumeurs d'essoufflement du mouvement citoyen.