Une manifestation réunissant des membres du mouvement des "Gilets jaunes" s'est tenue en début d'après-midi au parc Reine Astrid à Charleroi. Dans un communiqué de presse, les "Gilets jaunes" entendent "dénoncer le capitalisme et ses partisans qui ne cessent de s'engraisser pendant que de plus en plus de monde tombe dans la misère."

Le coup d'envoi de la manifestation a été donné dimanche en début d'après-midi, à 13H00. Une cinquantaine de membres du mouvement des "Gilets jaunes" se sont réunis parc Reine Astrid à Charleroi (province de Hainaut) contre "la vie chère et le capitalisme." "Aujourd'hui, les puissants se targuent de défendre la démocratie mais ce qu'ils défendent surtout, ce sont leurs places de carriéristes dans l'aristocratie élective et une forme d'oligarchie consentie ! Le pouvoir doit appartenir à tout le monde !", ont dénoncé les "Gilets jaunes."

Ces derniers protestent également contre une forme de "précarité financière." "Financièrement, nous avons la corde au cou (...) Nous devons maintenant choisir entre nous nourrir ou payer notre chauffage. Pourtant nous sommes loin d'être les moins privilégiés, alors nous n'osons même pas imaginer ce que vivent les personnes les plus précarisées, dans cette société de plus en plus inégalitaire dans laquelle nous ne nous reconnaissons plus. Nous sommes également inquiets pour nos enfants et les générations futures et nous n'avons pas envie d'attendre que la précarité des masses deviennent aussi dramatique qu'en Chine ou qu'aux USA ou qu'avant la deuxième guerre mondiale chez nous pour nous soulever contre les injustices flagrantes qui ne profitent qu'aux plus aisés", a précisé le mouvement.

L'évasion fiscale est également au centre de l'attention du groupe des "Gilets jaunes." "Nous sommes d'ailleurs sans mots face au montant de l'évasion fiscale en Belgique et ailleurs. Il suffirait d'une fraction de ses montants astronomiques (des centaines de milliards chaque année) pour mettre fin à la faim dans le monde, pour isoler toutes les habitations d'un continent, pour rendre tous les transports publics gratuits ou pour augmenter les salaires tout en diminuant le temps de travail (mettant ainsi fin au chômage de masse)".

Le mouvement pointe aussi du doigt les répressions subies lors de divers événements, disant avoir eu des amendes et avoir été "fichés" et censurés notamment lors d'un blocage autour d'un centre de distribution Amazon de la région.