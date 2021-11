Le froid piquant de ces jours est là pour nous rappeler que les températures hivernales sont bel et bien arrivées. Si les humains ont la capacité de se protéger du froid soit par un abri soit par des vêtements adaptés, il n'en est pas de même pour les animaux.

A la SPA de Charleroi, on rappelle quelques conseils pour que les petits et grands animaux ne souffrent pas trop des températures négatives.

Pour les animaux de prairies type chevaux, vaches et moutons "il n'est pas toujours nécessaire d'avoir un abri construit. Un abri naturel peut protéger l'animal à l'extérieur. Par abri naturel on entend une haie fournie ou encore un bosquet où peuvent s'abriter les animaux," explique Nathalie Van Namen de la SPA de Charleroi. Toutes les espèces ne sont pas prémunies contre le froid. Les moutons et les chèvres sont par exemple moins résistants que les bovins et les chevaux. Les animaux plus résistants doivent être en bonne santé, en bon état d’embonpoint et avoir un poil d’hiver bien développé. Les jeunes animaux, de même que les plus vieux, ne doivent pas être détenus à l’extérieur en cas de gel.

En ce qui concerne les animaux comme les chiens et les chats, il faut aussi bien entendu les protéger du froid, du vent et de la pluie. "Les grands chiens peuvent rester dehors mais il est nécessaire qu'ils aient un abri comportant au moins trois parois et un toit. Les plus petits chiens eux ne peuvent pas rester dehors. Ils doivent être gardés à l'intérieur. Les chats eux peuvent plus facilement trouver d'eux-mêmes des endroits où se protéger mais il est appréciable de leur construire un abri également. Un espace isolé et à l'épreuve de la pluie en frigolite peut suffire."

Pratiquement voici quelques conseils de la SPA :