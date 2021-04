Incontestablement, la pandémie a accéléré la transformation digitale de l’économie et du marché du travail. Pour aider les étudiants, personnes en recherche d’emploi ou actifs à se reconvertir ou à orienter leur carrière, les cités des métiers se sont associées dans l’élaboration d’une nouvelle plateforme digitale : opérationnelle depuis quelques jours, Miti s’est construite sur une expertise développée à Charleroi en matière de tchat et d’interaction en live. "Un domaine où nous sommes présents depuis 2017" rapporte le directeur de la cité des métiers de Charleroi. Via un échange direct et la possibilité d’obtenir un entretien immédiat en audio ou en visioconférence, les utilisateurs de Miti peuvent soumettre leurs interrogations à une communauté de conseillers en orientation, formation, études ou création d’activité. "Quelque 130 experts issus des Carrefours Emploi Formation Orientation (CEFO) du Forem, des trois cités des métiers de Wallonie (Charleroi, Namur et Liège) et des organismes et réseaux partenaires sont mobilisés dans le dispositif", poursuit Olivier Marchal. De six à huit d’entre eux interagissent en live chaque jour. Mission : apporter des réponses personnalisées aux usagers, quel que soit leur profil, leur âge et l’objet de leurs demandes.

Du lundi au vendredi de 9h à midi, la plateforme est ainsi animée en direct. Des rencontres virtuelles ou en présentiel sur rendez-vous peuvent être organisées en complément. Elle reste bien entendu accessible en dehors de ces heures, avec une promesse de suivi dans les deux jours au maximum. Se reconvertir, choisir une profession, construire un projet professionnel, trouver une formation, créer sa propre activité, autant de possibilités pour lesquelles une aide peut s’avérer précieuse. Comme l’explique Olivier Marchal, Miti est un outil interactif modulable à souhait : demain, le retour en présentiel en augmentera l’accessibilité avec la possibilité de se connecter dans tous les points d’accueil du réseau.

Infos sur www.miti.be