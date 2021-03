Des bureaux quasi vides d’un côté et… suroccupés de l’autre : les entreprises ne sont pas égales devant le respect du télétravail, c’est le constat que dressent la secrétaire principale de la CNE hennuyère Isabelle Wanschoor et son collègue Rudy Pirquet, secrétaire général du Setca de Charleroi.

Les secteurs donnent le ton : autant dans les assurances et la finance, les consignes sont bien appliquées, autant dans l’industrie on assiste à des dérives. On en arrive ainsi à des situations complètement opposées : des banques qui sous-louent les plateaux désertés par leurs back-offices. Et des appels au présentiel qui deviennent problématiques en l’absence de coordination.