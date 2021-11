Il y a un an, la Belgique voyait le bout du tunnel de la deuxième vague de la pandémie de Covid-19. Le nombre de contaminations avait largement dépassé les 10 000 en octobre, pour ensuite décroître et arriver autour des 8 000 cas le 8 novembre. Un an plus tard très exactement, le nombre de cas dépasse les 7 000, et le pic de ce qui est devenu la quatrième vague ne sera vraisemblablement atteint qu’à partir du 20 novembre… Retour à la case départ ? Jusqu’à présent pas, en tout cas. Le nombre de patients enregistré, hier, dans les hôpitaux carolos est éloquent, même s’il faut s’attendre sans doute à une progression du nombre d’admissions liées au coronavirus dans la quinzaine qui vient.