C'est au vélodrome de Gilly que s'est déroulé le traditionnel brûlage du corbeau contenant les idées noires récoltées depuis quelques semaines aux quatre coins de Charleroi.

Si le carnaval n'a pu avoir lieu cette année, il tenait à cœur aux responsables du centre culturel de Charleroi et à la Ville de tout de même brûler le corbeau.

Depuis quelques années, pour s'assurer une bonne année ou conjurer le sort, une réplique du volatile est brûlée sur une des places. Au fil des années, le public mord de plus en plus à la nouvelle tradition et n'hésite plus à glisser ses Idées Noires dans le sac qui sera finalement placé à l'intérieur du corbeau lui-même brûlé.