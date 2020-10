C’est parti : le premier incubateur wallon des industries culturelles et créatives (ICC) vient de démarrer ses activités à Charleroi. Il a vocation de favoriser l’émergence de projets innovants dans l’audiovisuel, l’événementiel, les médias, le cinéma, les arts visuels, la musique, les jeux vidéo, etc. avec des emplois à la clé.

Même si le secteur n’est pas ménagé par la crise actuelle, il est l’un de ceux qui offrent les plus belles perspectives de croissance, selon Edouard Meier, directeur de Creatis Belgique, plateforme dédiée à l’entrepreneuriat et à l’innovation dans le domaine culturel et partenaire de ce projet.

C’est à Charleroi qu’il a choisi de s’installer, au sein du hub-créatif et avec l’appui de différents partenaires comme Charleroi Entreprendre. Sur 400 m² à l’étage du Quai 10, les travaux d’aménagement en cours vont permettre de créer un lieu expérientiel animé par la complémentarité d’espaces dédiés aux différents services du Hub-C (espaces de créativité, espace média, espace d’incubation, espace d’exposition, espace de conférences, espace de fabrication, etc.), et doté d’outils performants (équipements média de type podcast, vidéo et photo, logiciels de création, brodeuse numérique, imprimante 3D, etc.) autour de l’entrepreneuriat créatif et culturel.

L’incubateur du Hub-C a l’ambition de démarrer ses activités d’accueil dès janvier 2021. Il s’adresse aux porteurs de projets désireux d’opérer localement dans l’un des onze piliers de métiers de l’ICC. Comme l’explique Stéphanie Toussaint qui coordonne le Hub-C, "il offrira un accompagnement à la fois collectif et individuel à une dizaine d’entrepreneurs pendant des sessions d’une durée de six mois. Leurs projets pourront être à des stades de maturité très différents", poursuit-elle. "Des coaches mettront leur expertise à disposition pour les aider à avancer dans leur parcours, depuis le processus d’idéation à la première levée de fonds en passant par le conseil technique pour le prototypage."

Le premier appel à candidatures est lancé. Il concerne aussi bien des profils early stage (au tout début de leur aventure) que des profils plus matures.

Infos sur le site www.hub-charleroi.be, Facebook et Instagram @HubCharleroi.