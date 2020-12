Les moyennes et grandes entreprises ont dû adapter leur manière de travailler en fonction de la crise liée à la covid-19. Pour nombre d’entre-elles, le télétravail est devenu une réalité quotidienne. Cette pratique implique pour elles un parc informatique efficace et capable de garantir la même sécurité que le travail sur site.

Non seulement ces moyennes et grandes entreprises ont dû revoir leur fonctionnement mais ce sont aussi les sociétés informatiques qui adoptent une nouvelle façon de travailler et gérer les relations avec leurs clients.

Pour Jean-Marc André, le patron d’Uniwan, une société carolo qui gère et propose des solutions informatiques, il est nécessaire de se remettre en question (...)