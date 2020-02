À Courcelles, Joël Hasselin, échevin des Sports et des Infrastructures sportives, s’est retroussé les manches pour tirer le bilan des actions faites depuis 2012 et présenter les projets futurs. "La promotion du sport à Courcelles passe par un meilleur encadrement offert aux sportifs déjà bien actifs sur l’entité. La commune de Courcelles compte de plus en plus de sportifs et de clubs qui se développent. Avec une capacité d’accueil limitée, il est nécessaire d’envisager la construction d’un nouveau hall sportif performant à plusieurs niveaux : la capacité d’accueil, la performance énergétique, la localisation permettant l’accès au plus grand nombre ", explique l’échevin.

C’est suivant ce constat et le désir d’offrir confort et sécurité aux sportifs que plusieurs chantiers se sont clôturés ou ont vu le jour. Le hall omnisports de Trazegnies a été l’objet de toutes les attentions, puisque non seulement il a été rénové mais cela a été fait dans un souci d’économie énergétique. De la chaudière aux châssis en passant par l’isolation, le centre sportif qui accueille 73 000 personnes par an ne peut être délaissé. D’autres infrastructures sportives ont été rénovées. Un nouveau ballodrome a été construit pour l’équipe de balle pelote. Le terrain de padel établi à l’ancienne piscine est avancé et la piscine est prévue pour 2021-2022. Les différents clubs de foot ont bénéficié de rénovations. Pour accueillir les sportifs, la Ville planche sur la construction d’un nouveau hall omnisports sur le site de 6 Perrier pour un budget de 2 millions d’euros, dont 700 000 euros de subsides.

Outre tous ces bâtiments dédiés à la pratique d’un sport, ce sont les salles de réception de la commune qui ont également été inscrites au programme des rénovations. Au cours des 6 dernières années, 120 000 euros auront permis de rendre les salles conformes, dont celle de Miaucourt et la salle Beguin.