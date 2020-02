Malgré le froid et la neige, quarante-cinq jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans ont parcouru les terrains de la cité Parc à proximité du jardin partagé afin de ramasser les différents déchets jonchant le sol.

S’ils étaient aussi nombreux à se mobiliser, c’est grâce à un projet mené par l’Institut d’éco-pédagogie rassemblant l’ASBL Formidable, basée dans la cité, et la Plateforme pour le service citoyen. "Nous faisons partie de la cité et avons décidé de réaliser une action propreté dans cet endroit qui connaît des problèmes de salubrité. Nous avons décidé de collaborer avec les jeunes de l’Espace citoyen. Par cette action, les jeunes volontaires et les habitants du quartier sont sensibilisés au respect de la propreté dans les espaces publics" , explique Faysal Arbakan, membre de l’ ASBL Formidable.

Pour prêter main-forte à l’ ASBL locale, quarante-cinq jeunes adultes de la Plateforme pour le service citoyen sont intervenus. "Ici sont rassemblés des jeunes en service citoyen. Ils sont originaires de Charleroi, Namur et Liège. Pendant deux jours, ils sont en formation d’éco-citoyenneté. Cette formation consiste en une sensibilisation aux différentes questions et problématiques environnementales" , commente Catherine Labrique, encadrante.

L’opération est utile à plus d’un titre. D’abord, l’action très concrète permet de s’attaquer à l’un des gros points noirs de la région en termes de salubrité publique. Ensuite, les jeunes de la Plateforme pour le service citoyen œuvrent pour la collectivité en posant une analyse réfléchie sur leur place dans la société. "Les jeunes sont en service citoyen pendant six mois. En tant que bénévoles, ils se mettent au service de causes ou d’associations partout en Wallonie quatre jours par semaine. À côté de cela, il y a des formations et des sensibilisations à propos de matières tournant autour du social, comme la personne handicapée et l’environnement."