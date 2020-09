Ce week-end se dérouleront les traditionnelles Journées du Patrimoine. Cette année le thème est "Patrimoine et nature". Si bon nombre d'événements ont été déprogrammés suite à la crise sanitaire liée au covid, les journées du Patrimoine du 12 et 13 septembre seront l'occasion de ressortir afin de découvrir de nouvelles choses ou simplement changer d'angle de vue quant à son environnement proche.

Parmi les initiatives proposées, il y a le week-end de concerts organisé par Jumet.Bio avec son "Festival ouvertures" en collaboration avec le prestigieux Théâtre National. Située en ville, "La ferme urbaine du futur de Jumet.bio" a pour objectif d’être un lieu d’initiatives, de rencontres et d’échanges afin de permettre à chacun de participer à la transition notamment sur base des principes de la permaculture.

C'est donc dans un cadre naturel qu'il sera possible de découvrir plus de 10 spectacles familiaux allant de la musique au théâtre en passant par le cirque, le tout proposé à prix réduits. Bien que le festival est ouvert à tout moment, une découverte des lieux et des projets seront organisées le dimanche dès 9h. Vous trouverez toutes les informations liées au programme en consultant la page facebook "Jumet.bio" et/ou le site du Théâtre National via le festival "ouvertures".

Une autre initiative est celle de l'Espace Environnement de la ville de Charleroi réalisée en collaboration avec la Régie Communale Autonome. Pour les organisateurs, le thème des journées du Patrimoine se prête à merveille pour une visite des bâtiments emblématiques du site du Centre de Délassement de Marcinelle. Situé en pleine ville, l'espace boisé abrite des trésors d'architectures. A l'occasion des Journées du Patrimoine, des visites sont organisées dans les bâtiments pensés par l'architecte Jacques Depelsenaire dans les années 1950. Il sera possible de plonger au cœur de son travail notamment en visitant le Lakeside et sa vue imprenable sur le lac. La construction est l'un des meilleurs exemples du désir d'inscrire la ville dans la nature. A l'intérieur, les visiteurs pourront admirer les jeux de matières et de lumières. Différentes institutions ont uni leur talent afin de proposer des visites et des activités ludiques.

Renseignements et inscriptions : http://espace-environnement.be. Le tout se fera évidemment dans le respect des règles sanitaires.