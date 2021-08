Les jours de bon temps se comptent sur les doigts d'une main depuis le début juillet malgré cela, Jean-François Baelden responsable du Crocodile Rouge garde le sourire. Le site est devenu depuis quelques années une destination prisée plus seulement des hollandais mais aussi des habitants de la région plus proche.

En dépit du mauvais temps, les attractions font le plein. "Certes, le temps n'est pas de la partie mais nous avons la chance d'être sur un site où il y a un village de vacances et un hôtel. Tout est complet et cela représente donc entre 4.000 et 4.500 lits. Cela signifie que nous avons de la clientèle sur place. Au alentours on peut également compter sur les gîtes et le tourisme d'un jour dès que le temps s'y prête."

Sans vraiment faire de comparaison avec l'année 2020 avec une année où les belges n'ont pu sortir du territoire national. "Sur les deux mois de vacances nous avons une fréquentation exceptionnelle. Par rapport à 2019 il y a une diminution allant de 10 à 15%."

En ce qui concerne la grande roue, si on ne tient pas compte des interruptions dues aux conditions climatiques, c'est une attraction plébiscitée.

Jean-François Baelden, présent sur les lacs depuis 20 ans remarque un engouement croissant. "Depuis 3, 4 ans on sent qu'on passe à un stade supérieur. Depuis cette période par exemple, les réservations au camping ne cessent de croître. La Covid y est sans doute pour quelque chose car les gens sont rapprochés de leur terroir. Historiquement nous avons toujours eu beaucoup de hollandais mais nous remarquons actuellement une nette hausse du nombre de visiteurs francophones, belges et français." Les investisseurs wallons s'intéressent de plus en plus au site. Ce n'est pas encore le cas des particuliers qui investiraient dans le but d'y établir une seconde résidence.

L'intérêt pour les lacs n'est plus à démentir au vu des nombreuses attractions qui s'y développent comme la grande roue et les escapes rooms.

Pour l'avenir et le développement du site, Jean-François Baelden aimerait sensibiliser encore plus les autorités wallonnes en vue notamment de rénover et moderniser les bâtiments destinés à l'accueil dont ils sont propriétaires.