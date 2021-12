Pour la deuxième édition du projet Proximity, la Ville de Charleroi a décidé d'octroyer 60.000 euros que se partageront huit associations basées sur le territoire du grand Charleroi. Proximity est un appel à projets porté par la Ville de Charleroi, à l'initiative de son échevin de la Transition écologique Xavier Desgain, en partenariat avec la fondation d'utilité publique « Be Planet » qui a pour vocation d'aider des projets citoyens en faveur de la transition écologique et de la protection du climat.

Voici la liste et les projets des lauréats.

AID Soleilmont

Déjà lauréat l'année passée avec un projet de formation en culture légumière et fruitière pour alimenter un circuit local de consommateurs (Notre Maison, centres d'insertion, Horeca), l'AID Soleilmont s'associe au MOC pour élargir la palette d'activités autour de son circuit court en organisant des animations (formations, ateliers thématiques...) axées sur l'alimentation saine, la souveraineté alimentaire, la transition écologique, sociale et économique.

Resto du cœur de Charleroi

Le resto s'est associé avec une start-up carolo, Waste-End, pour valoriser par bio méthanisation, les importants déchets ménagers, plus de 4 tonnes, générés par leur production de repas pour les démunis. Ceux-ci, au lieu d'aller en décharge, seront transformés en bio gaz qui alimentera les cuisinières du resto ou en engrais naturel. Economie d'énergie, moins de CO produit, moins de déchets brûlés.

Terre@air

Terre@air est une association d'éducation à l'environnement dont le mode opératoire est la sensibilisation par l'émerveillement, un concept qui donne envie. Le projet a pour ambition de créer un sentier-Bio-divers-Cité en association avec Jumet.bio mais aussi l'Helha et la maison de l'alimentation durable. Le sentier sera didactique, avec des panneaux explicatifs, mais surtout ludique et captivant avec une ruchette, un abri à insecte, une mare, une miellerie participative, une balade aux fleurs et plantes. Un beau sujet de sortie pour les écoles, la famille.

C Fungi

C Fungi est une ASBL qui vise à relocaliser à Charleroi une production de champignons bio, destinés à un circuit court comprenant l'Horeca carolo et élevés dans le marc de café de récupération. Ici aussi, l'inventivité au service d'une revalorisation d'un produit considéré comme un déchet alors qu'il a encore beaucoup à offrir, et ce, dans une démarche d'insertion socio professionnelle de personnes éloignées de l'emploi. En prime : visites de la champignonnière, ateliers et kits de culture DIY.

Jardinelle 6001

L'ASBL de quartier marcinelloise a en projet Jardicycle, à savoir une collecte, en vélo cargo, des matières compostables produites dans le quartier et qui pourront alimenter le jardin partagé du quartier. Le projet vise évidemment à réduire la masse de déchets en décharge mais aussi à susciter une dynamique de quartier en permettant de tisser des liens et d'impliquer commerçants, restaurateurs, écoles et associations en donnant une impulsion bienvenue à l'économie circulaire. Le projet est de plus facilement réplicable, une qualité qui est déterminante dans ce genre d'appel à projets.

Imp-Act

Imp-Act passe par le prisme de la culture et du théâtre pour sensibiliser des publics différents aux enjeux environnementaux, il s'adresse en effet aux jeunes mais aussi aux adultes et aux familles et développe plusieurs approches : animations pédagogiques pour les maisons de jeunes ; atelier récup' et apprentissage (produits ménagers à réaliser soi-même, fabrication de jeux, bac à compost...) ; balade exploratoire « contée et ludique » en centre-ville, animation théâtrale en partenariat avec Chana.

Le jardin du Parc

Ce petit carré de verdure est situé entre le Parc Astrid et le palais de Justice. On fait difficilement plus central à Charleroi, et il vit sa vie de jardin partagé depuis cinq ans déjà mais ses responsables bénévoles souhaitent booster un peu son activité et lui permettre d'accueillir plus dignement ses usagers. Mais aussi, voire surtout, ils veulent organiser des animations de quartier (ateliers et fêtes de quartier, notamment pendant les Fêtes de la musique).

Régie des quartiers

La Régie des quartiers, implantée dans sept quartiers de logements sociaux de Charleroi, est une grosse structure au regard des autres, puisqu'elle compte 16 ETP. Ses actions sur le terrain en faveur de l'amélioration du cadre de vie sont quotidienne et ont amené à un constat : pour améliorer la propreté, les interventions techniques ne suffisent pas, il faut amener du fun, injecter de la fête. Deux axes d'action : des journées festives autour de l'environnement (avec stand, concours, quizz, jeux de parcours...) et collecte des encombrants valorisables.