Charleroi C’est avec stupeur que les bénévoles de l’ASBL "La Faim du Mois" ont retrouvé leurs locaux de la Ferrer à Charleroi sens dessus dessous.

© FACEBOOK

L’association active dans l’aide aux personnes précarisées a été victime de vandalisme et de vols de nourriture. Les responsables de l’ASBL ont retrouvé les portes défoncées, les frigos pillés et restés ouverts, entraînant la décongélation et la perte d’une bonne partie des vivres stockés. Pour les bénévoles, il est hors de question de se laisser abattre par un tel acte tant l’aide apportée est bénéfique à des centaines de personnes. L’association a déjà distribué plus de 60 000 repas.

Même si l'asbl dispose encore de quelques réserves, les dons de nourriture et d'argent sont toujours les bienvenus. BE84 3631 4807 2459.